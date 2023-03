4Dem entra in Positive Group: la big Company francese del digitale investe in Italia

4Dem, la piattaforma italiana di Email, SMS e Marketing Automation, entra a far parte di Positive Group (ex Sarbacane Group), azienda francese leader europeo della comunicazione digitale.

Un’operazione che ha come obiettivo quello di affermare una leadership totale in Europa in un settore in grande fermento, come quello dell’email marketing, e raggiungere i 100 milioni di fatturato entro il 2026. Positive Group investe in Italia e lo fa puntando tutto su 4Dem, realtà torinese con esperienza decennale che offre anche altri servizi come Conversion Form, Landing Page e tutto ciò che serve per far crescere il business di un’impresa.

Una realtà tutta italiana che negli anni si è affermata conquistando la fiducia di migliaia di aziende made in Italy. Oltre 4.000 utenti attivi in 19 paesi al mondo e un numero impressionante di email inviate annualmente pari ad oltre 350 milioni.

Quello dell’email marketing è un mercato in costante progressione grazie alla facilità di accesso e al costo relativamente basso, nonché ai tassi di conversione 40 volte superiori ai social network. Si stima che nei prossimi 5 anni il settore crescerà ancora del 20%. Di fatto, nonostante i 50 anni di età, l’email resta il canale preferito per la comunicazione digitale di tutte le aziende e i professionisti.

4Dem dunque, entra a far parte di una realtà che è leader nel settore e che annovera altri brand e servizi premium come Sarbacane in Francia, Mailify in Spagna, rapidmail in Germania e poi Datananas e Marketing 1BY1. Positive Group ha iniziato da tempo un processo di espansione grazie a diverse acquisizioni nel mercato internazionale. L’ultima nel 2021 con rapidmail, importante società tedesca.

Operazioni rese possibili anche grazie a due round di raccolta che tra il 2020 e il 2022 hanno portato nelle casse del gruppo oltre 133 milioni di euro, permettendo di affermarsi in Francia, Germania, Spagna e ora anche in Italia.

Un’espansione che prosegue anche grazie a 4Dem, con il suo Founder & CEO Paolo Errico che ne diventa azionista e che guiderà la strategia di Positive Group sul mercato italiano. Di fatto questa operazione avrà una rilevanza fondamentale per le strategie future e, contrariamente a quanto accade in casi simili, non snaturerà minimamente il DNA dell’azienda torinese. Professionisti e know how italiani saranno strategici per la crescita del gruppo grazie ad un piano di sviluppo basato sulle sinergie, sulle persone e sulla qualità dei prodotti.

"Vogliamo diventare uno dei poli europei più importanti dell’e-mail marketing. Positive Group incarna perfettamente i nostri valori. La scelta di farne parte è motivo di grande orgoglio oltre che un onore per noi. Siamo felici di poter lavorare fianco a fianco con grandi professionisti e di scrivere una nuova pagina di storia per l’azienda. In altri paesi avere successo nel software è più facile rispetto a Torino dove le competenze sono legate ad altri settori strategici come l’automotive e l’aerospace. Sono molto contento di poter aggiungere 4Dem nella lista delle eccellenze del territorio e di contribuire all’impulso innovativo della città. Devo ringraziare il mio gruppo con il quale in questi anni ho condiviso questo percorso", ha dichiarato Paolo Errico.

"Siamo lieti e orgogliosi di dare il benvenuto a Paolo e a tutto il suo team da parte della nostra squadra meravigliosa. Condividiamo gli stessi valori imprenditoriali, la stessa visione e la stessa ambizione nel nostro mercato. Questa fusione tra 4Dem e Positive Group ci permette di espandere la nostra presenza in Italia. Non vediamo l'ora di lavorare con Paolo per continuare e accelerare il nostro sviluppo in questo settore.” Negli ultimi tre anni abbiamo avviato una nuova fase di espansione continuando a sviluppare le nostre attività di sempre, ma anche facendo acquisizioni mirate per crescere più velocemente ed espanderci a livello internazionale. In quest’ottica, 4Dem è una realtà lungimirante che ci sarà di grande aiuto”, ha commentato Mathieu Tarnus, fondatore e Ceo del Gruppo Positive.

4DEM

4Dem viene lanciata a Torino nel 2014 da un’idea dell’imprenditore Paolo Errico, in passato manager di importanti realtà multinazionali e esperto di marketing e comunicazione. Negli anni l’azienda afferma sempre di più la propria leadership sul mercato italiano offrendo servizi di Email, Sms e Marketing Automation attraverso una piattaforma innovativa e proprietaria. Negli anni sono state migliaia le aziende che 4Dem ha attivato in 19 paesi al mondo e centinaia le web agency che hanno scelto i servizi di 4Dem, che ogni anno invia oltre 350 milioni di email e conta circa 4.000 utenti attivi. 4Dem di fatto è una delle piattaforme di email marketing più usata e amata in Italia.

POSITIVE GROUP

Positive Group, è un editore di software dedicato alla comunicazione aziendale. È noto come Sarbacane (Mailify al di fuori della Francia), attore chiave nell'emailing in Europa dal 2001. Il gruppo ha sede nel nord della Francia e offre un’ampia gamma di soluzioni per supportare al meglio le aziende nei loro processi di comunicazione digitale. Quotidianamente il gruppo supporta 30.000 clienti in tutto il mondo e conta oltre 200 dipendenti.