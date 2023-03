TMS Network (TMSN) in prevendita contro Shiba Inu (SHIB) e Blur (BLUR): Quale ha più potenziale nel secondo trimestre del 2023?

Shiba Inu (SHIB) è una delle memecoin più famose al mondo. Dopo aver offerto enormi rendimenti durante il mercato toro del 2021, molti investitori hanno previsto che sarebbe diventato il prossimo Dogecoin (DOGE). Tuttavia, con la fine del mercato toro, gli investitori sono ora alla ricerca di opportunità alternative con Blur (BLUR) e TMS Network (TMSN).

Il prezzo di Shiba Inu crolla nonostante l'andamento positivo del mercato

Shiba Inu (SHIB) è una delle comunità di criptovalute più attive al mondo. Nonostante abbia un'utilità molto limitata, la comunità di Shiba Inu (SHIB) crea clamore sul progetto con post di ospiti, meme sui social media e account Twitter progettati per diffondere la conoscenza di Shiba Inu (SHIB).

Dopo essere stata una delle criptovalute con il rendimento più alto del 2021, Shiba Inu (SHIB) ha subito un lento calo di valore. Nell'ultimo anno, Shiba Inu (SHIB) è scesa del 51,58% e ha continuato a lottare nonostante il mercato generale sia aumentato di valore.

L'entusiasmo intorno a Shiba Inu (SHIB) è diminuito anche dopo che diversi bot di alto profilo su Twitter sono stati cancellati e banditi dalla piattaforma. Di conseguenza, gli investitori stanno vendendo i loro token Shiba Inu (SHIB) e acquistando nuovi progetti come TMS Network (TMSN) per massimizzare i loro rendimenti.

Blur (BLUR) crea entusiasmo tra gli investitori esperti in NFT

Blur (BLUR) è un nuovo progetto NFT progettato per fornire un servizio migliore ai collezionisti professionali di NFT. Blue (BLUR) fornisce ai collezionisti di NFT strumenti esperti per aiutare i professionisti di NFT a costruire portafogli redditizi. Questi strumenti includono il confronto dei prezzi tra i vari marketplace, le opzioni di gestione del portafoglio e i feed dei prezzi in tempo reale.

Con gli attuali marketplace NFT, come OpenSea, criticati dalla loro comunità, Blur (BLUR) ha una grande opportunità di guadagnare quote di mercato nei prossimi mesi. Avendo appena lanciato un airdrop di 360 milioni di token Blur (BLUR) e acquisito finanziamenti, è giusto dire che Blur (BLUR) è sulla buona strada per farlo.

Blur (BLUR) prevede di continuare a innovare il suo mercato nei prossimi mesi, offrendo una serie di caratteristiche uniche per catturare il mercato degli investitori NFT.

TMS Network (TMSN) raggiunge un nuovo massimo storico

TMS Network (TMSN) è la prima rete di trading multi-asset in criptovalute al mondo. Creato sulla blockchain di Ethereum, TMS Network (TMSN) consente agli investitori di acquistare dalla più ampia gamma di asset disponibili su qualsiasi piattaforma.

TMS Network (TMSN) è completamente decentralizzato e consente agli investitori di partecipare senza bisogno di un account. Gli utenti possono semplicemente collegare il proprio portafoglio, scegliere gli asset che desiderano acquistare e iniziare.

TMS Network (TMSN) è stato progettato per risolvere i problemi più urgenti che attualmente ostacolano l'esperienza degli investitori sulle piattaforme di trading. Tra questi, i ritardi nelle transazioni, le elevate commissioni di negoziazione, la manipolazione dei prezzi, la mancanza di uniformità dei prezzi e la mancanza di educazione al trading, che si traducono in un'esperienza di trading scadente.

Una delle caratteristiche più interessanti di TMS Network (TMSN) è il Social Trading Club di TMS Network (TMSN). Nel club di trading, gli investitori possono studiare e apprendere da trader più esperti e imparare a sfruttare le opportunità del mercato.

Per ridurre al minimo il rischio di investimenti emotivi, gli investitori possono anche sfruttare i bot di trading e i costruttori di strategie AI per ottenere risultati di trading ottimali.

Con una serie di vantaggi per i possessori di token TMS Network (TMSN) e gli aumenti di prezzo previsti nelle prossime settimane, gli investitori stanno acquistando TMS Network (TMSN) a tassi record per capitalizzare la crescita del progetto.

Per maggiori informazioni su TMS Network (TMSN), consultate i link sottostanti e scoprite cosa ha da offrire TMS Network (TMSN).

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio