Solocoreografico al teatro Café Müller da stasera a domenica

Torino si prepara a tornare, per il decimo anno consecutivo, polo della danza internazionale, grazie all'iniziativa e sotto la direzione artistica del coreografo Raffaele Irace, che fa approdare nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo al Teatro Café Müller di Torino, Solocoreografico, il festival per la composizione coreografica d'assolo, per questa edizione torinese realizzato in collaborazione con Associazione bluncinQue e Associazione Supernova.

Il festival, ospitato per il terzo anno al Teatro Cafè Müller, si articolerà sulle due serate di venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 21:00, cui si aggiungerà la terza giornata di domenica 19 marzo alle ore 15:00 con la sezione Giovani. Durante le prime due serate, gli spettatori potranno assistere alle esibizioni dal vivo dei danzatori, il Solo Dance Festival, momento centrale della manifestazione e per il quale sono state selezionate cinque opere coreografiche tramite bando o con invito diretto: si tratta delle creazioni d’assolo di danzatori provenienti da Germania, Grecia, Italia e Portogallo. Una giuria assegnerà il Premio del Pubblico con il quale il danzatore prescelto potrà rientrare a pieno titolo nella prossima edizione del festival. A seguire, sempre nelle serate di venerdì e sabato, la sezione Solocoreografico Film Night, dedicata alla video-danza grazie a una selezione di cortometraggi selezionati anche questi tramite bando internazionale e in collaborazione con il contest di videodanza La Danza In 1 Minuto di Associazione Coorpi.

“Quest’anno festeggeremo con grande emozione al Teatro Café Müller la decima edizione di Solcoreografico Solo Dance Festival, celebrando questo importante anniversario insieme al pubblico e a tutti gli artisti, al Team del festival e i suoi partner - afferma Raffaele Irace, ideatore della manifestazione -. Ringrazio personalmente tutti gli artisti e professionisti del settore che negli anni hanno contribuito con il loro lavoro e la loro presenza a dare vita a questo progetto. In dieci anni abbiamo presentato il lavoro di oltre cento artisti in cinque location differenti del festival in Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Tunisia e abbiamo ampliato la rete di opportunità in collaborazione con i festival partner di diversi Stati, tra cui Israele, Portogallo, Singapore, Slovenia, Tunisia e Turchia. Due sezioni importanti, Solocoreografico Film Night e Solocoreografico YOUTH - Programma giovani si sono affermati come appuntamenti irrinunciabili del festival. Solocoreografico ha fatto e continua a voler fare la sua parte nella diffusione dei valori di rispetto dell’individuo e tra gli individui, che si traduce immediatamente in comprensione e condivisione. Per questo Solocoreografico è anche una piattaforma ideale all’interno della quale artisti e pubblico possono incontrarsi in un contesto protetto”.