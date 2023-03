Il 26 marzo una domenica nella natura per scoprire il primo tratto dell'itinerario escursionistico Superga-Vezzolano-Crea

Il Coordinamento per la valorizzazione dell’itinerario escursionistico Superga-Vezzolano-Crea propone per domenica 26 marzo un’escursione alla scoperta del tratto torinese dell’itinerario. All’iniziativa parteciperà la Consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata allo sviluppo economico, alle attività produttive, al turismo e alla pianificazione strategica.

Pro Natura Torino, in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, il Comune di Pino Torinese e la sezione CAI di Moncalieri, organizza una lunga e panoramica passeggiata da Torino a Superga, sulla prima tappa della Superga-Vezzolano-Crea e della Grande Traversata della Collina. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 8,30 davanti alla chiesa della Madonna del Pilone di corso corso Casale 195 a Torino, oppure alle 10,45 alla fermata del bus 30 “Panoramica” a Pino Torinese. Durante la passeggiata è prevista una sosta per visitare la chiesa barocca della Santissima Annunziata con l’annesso convento e per ammirare il panorama che si gode dalla balconata antistante. Dopo pranzo si raggiungerà Superga, con l’arrivo previsto intorno alle 16. Da Superga l’itinerario scende alla stazione della ferrovia a cremagliera di Sassi lungo il percorso 27, ma in alternativa per tornare a Torino ci si può servire dei mezzi pubblici.

La camminata dura 6 ore, escluse le soste, è lunga 14 km fino a Superga, più 5 per l’eventuale ritorno a piedi dalla basilica al punto di partenza. Il dislivello in salita è di 425 metri, quello in discesa di 454. Ovviamente, i partecipanti devono essere equipaggiati con scarpe da trekking, zainetto, giacca antipioggia, borraccia e pranzo al sacco. Occorre munirsi di biglietti GTT se si intende rientrare al punto di partenza con i mezzi pubblici. In caso di maltempo la passeggiata sarà riprogrammata l’anno prossimo.

La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 23 marzo telefonando al numero 011-5096618 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Il contributo di partecipazione è di 3 euro, comprensivo di assicurazione infortuni da versare alla partenza. Per gli aggiornamenti si può consultare il sito Internet della Città metropolitana di Torino.