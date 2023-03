L'ex presidente della Commissione Antimafia Giuseppe Lumia ad Alpignano per celebrare la Giornata del 21 Marzo

Il 21 marzo è la giornata in cui si ricordano le vittime innocenti delle mafie: il Comune di Alpignano e l'associazione Calabresi Alpignano Caselette1 organizzano martedì mattina un evento alla ‘Scala della legalità’, luogo simbolo di memoria permanente inaugurata ad ottobre 2022 alla presenza di Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Martedì 21 marzo, alle 10, Lumia sarà ad Alpignano: incontrerà alla Scala della legalità – in via Roma, nel cuore del centro storico cittadino – gli studenti degli Istituti Comprensivi di Alpignano e Caselette per parlare e confrontarsi sui temi della giustizia e legalità.

“E’ una giornata particolarmente significativa per la nostra associazione che da anni è impegnata su questi temi. Siamo referenti per il Piemonte di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e a breve accoglieremo Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che porterà la sua testimonianza in varie realtà della nostra zona e non solo, incontrando studenti e presentando il suo ultimo libro” afferma Pasquale Lo Tufo, presidente dell’associazione Calabresi che annuncia un nuovo progetto: “Martedì 21 verrà inaugurato in via Roma il primo di una serie di murales che l’associazione realizzerà sempre sul tema della legalità”.

E il primo murale si affaccerà proprio sulla Scala della legalità, che riporta i nomi di 24 vittime di mafia, voluta dall’associazione Calabresi.