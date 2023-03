A Grugliasco arrivano LoSpazio e FuTour, due cicli di incontri dedicate alle famiglie di minori con disabilità

La cooperativa sociale Il Punto, il Comune di Grugliasco e il Consorzio Ovest Solidale si fanno promotori di due cicli di incontri dedicati a genitori, caregiver, fratelli e sorelle di minori con disabilità.

Dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e il vicesindaco Elisa Martino: «L'Amministrazione comunale prosegue l'intento di sostenere la genitorialità nelle varie fasi e situazioni di vita, con particolare attenzione alle famiglie con figli disabili in età evolutiva; prosegue, inoltre, anche l'intento di sostenere la crescita educativa dei ragazzi e ragazze in particolari momenti delicati di crescita quando devono iniziare a confrontarsi con il mondo circostante per progettare piccole e grandi scelte quotidiane. Il progetto proposto dalla Cooperativa Il Punto, appare una buona opportunità cittadina per coloro che saranno coinvolti nei percorsi: famiglie, genitori e fratelli, che si confrontano con la disabilità quotidiana e per i ragazzi in particolari fasi di sviluppo. Per la realizzazione degli incontri saranno messi a disposizione i luoghi della Cittadella del Welfare. Spazi che l'amministrazione ha deciso di connotare con valenze sociali dove rendere concrete iniziative di welfare comunitario come quelle proposte dalla Cooperativa Il Punto, in quanto tasselli preziosi per una Comunità Educante e Solidale».

Dopo il lavoro svolto sul territorio con il progetto Filo Continuo, arriva LoSpazio: un programma di appuntamenti tenuti da Francesca Latella, psicoterapeuta esperta nel lavoro di gruppo con i caregiver. Sarà l’occasione per parlare di strategie e risorse da mettere in campo nel mondo della disabilità, di come riuscire a prendersi cura di sé e come amarsi nonostante tutto.

Gli incontri si terranno presso il Salone Nello Farina, in via San Rocco 20, Grugliasco dalle ore 17.00 alle 19.00 nei giorni: 20 aprile, 25 maggio, 28 settembre e 26 ottobre 2023.

Ma le iniziative non finiscono qui: da marzo partirà FuTour, il futuro visto da qui. Questo percorso è pensato per fornire strumenti e risorse ai siblings, cioè fratelli e sorelle di persone con disabilità, necessari per pensare al proprio futuro in termini positivi, per immaginare e costruire benessere e realizzazione personale.

Parallelamente il progetto strizza l’occhio a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, con l’obiettivo di aiutare ad iniziare a pensare e progettare piccole e grandi scelte su temi importanti: dallo studio allo sport, dalle proprie passioni all’organizzazione del tempo libero. Le relatrici saranno Gloria Ferrero e Daniela Rosas, career consuellor e formatrici.

Anche in questo caso l’appuntamento è presso il Salone Nello Farina, in via San Rocco 20, Grugliasco dalle ore 17.00 alle 19.00 nei giorni: 23 marzo, 30 marzo, 13 aprile, 27 aprile e 4 maggio.

Per info e prenotazioni potete contattare il numero 349-6613767 oppure scrivere una mail all’indirizzo: filocontinuo@ilpuntoscs.org