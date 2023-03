Riapre il Guado di Zucchea sulla Strada provinciale 152 a Cavour

Riaprirà questa sera, 21 marzo 2023, con qualche giorno in anticipo rispetto allo scadere dell'ordinanza, il Guado di Zucchea sulla Sp 152 nel comune di Cavour.

Sono stati ultimati il 20 marzo i lavori conclusivi di pavimentazione dei tratti di accesso al guado sul Pellice.

L'intervento eseguito è consistito nella creazione di 4 nuovi fornici in elementi scatolari in cemento armato. di grandi dimensioni che hanno completato l'intervento già realizzato nel 2021 creando una struttura simmetrica al passaggio dell'acqua.

Le grandi dimensioni dei nuovi fornici dovrebbero permette il passaggio delle parti vegetali trasportate dalla corrente durante i fenomeni di piena, che altrimenti possono determinare un effetto diga, principale causa dei danneggiamenti che la struttura ha avuto nel passato.

Restano alcune piccole lavorazioni di dettaglio che saranno eseguite garantendo la circolazione.

Chiusure viabilità: Sp 246 del Creus, Sp 028 della Frazione San Pietro di Corio , Sp 019 del Sedime, Sp 49 di Ribordone

Sp 246 “del Creus” il 21 marzo

Per procedere con il montaggio di una gru da cantiere nel cortile di un edificio nel Comune di Coassolo lungo la Sp 246 “del Creus” dal km 2+800 al km 2+900 è in atto la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli con deviazione su percorso alternativo oggi 21 marzo 2023 fino alle 17.

Sp 028 “della Frazione San Pietro” a Corio fino al 24 marzo 2023

Per lavori di messa in sicurezza con demolizione di fabbricato pericolante nel centro abitato del Comune di Corio lungo la Sp 028 “della Frazione San Pietro” al km 1+600 è istituito il divieto di transito a tutti gli utenti fino al 24 marzo 2023.

Sp. 019 del “Sedime dal 23 marzo al 29 aprile

Per adeguamento della sezione stradale tra il Km 1+110 e il km 1+390 della Sp 019 del “Sedime” nel territorio del Comune di San Carlo Canavese, è previsto il divieto di transito a tutti gli utenti, dal 23 marzo al 29 aprile 2023, dalle ore 7,30 alle ore 19.

Sp 49 di "Ribordone" dal 22 marzo 2023 al 12 aprile

Per realizzare i lavori di posa barriere, nel territorio del Comune di Sparone lungo la Sp 49 di "Ribordone" dal km 0+845 al km 1+350, che prevedono l’occupazione dell’intera carreggiata, è necessaria la chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, dal 22 marzo 2023 al 12 aprile 2023 di tutti i giorni lavorativi.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml