Caduti per mano della mafia: anche Settimo Torinese ha reso omaggio alle vittime della criminalità organizzata [FOTO]

La cerimonia a Settimo Torinese per fare memoria delle vittime innocenti cadute per mano della mafia

Anche Settimo Torinese ha voluto rendere il doveroso tributo alle tante vittime cadute per mano della mafia e delle organizzazioni criminali. Lo ha fatto con una cerimonia pubblica, in piazza, alla presenza di tante persone, oltre che delle istituzioni e della sindaca, Elena Piastra.



Un tributo che ha attraversato tante città d'Italia e che sa di memoria, ma anche di riscatto e rivalsa. Sono stati letti i nomi di tutti coloro (famosi o meno famosi) che hanno pagato con la vita la loro opposizione alla criminalità. O che semplicemente si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato.



Una testimonianza che vuole essere anche un passaggio di testimone verso le nuove generazioni, che probabilmente di queste vicende non hanno mai sentito parlare come fatti di cronaca, ma che devono farsi custodi di quel che è stato e che non deve più accadere.