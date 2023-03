Un pò di Nichelino alla manifestazione nazionale di Libera del 21 Marzo

C'era anche una nutrita delegazione arrivata da Nichelino, guidata dal sindaco Giampiero Tolardo e dal consigliere regionale (ed ex assessore) Diego Sarno alla manifestazione nazionale di Libera andata in scena ieri, 21 marzo, a Milano, in occasione della Giornata Nazionale in ricordo delle vittime di Mafia.

Tolardo: "Un fortissimo no alla mafia"

“Finché non ci sarà una presa di coscienza collettiva, delle ricadute della peste mafiosa sulle vite di tutti, la lotta alle mafie non riuscirà a estirpare il male alla radice”. Don Luigi Ciotti ha esordito così in Piazza Duomo, parole che hanno trovato il totale consenso del primo cittadino di Nichelino: "Ieri eravamo circa 80.000 e abbiamo riempito le strade di Milano per ribadire il nostro impegno nel contrasto alla mafia".

"Continueremo a lavorare affinché la cultura della legalità si diffonda tramandando valori come la trasparenza, il rispetto e la responsabilità", ha aggiunto Tolardo, ricordando anche l'evento andato in scena in serata in piazza Palazzo di Città a Torino, con la lettura dei 1.069 nomi delle vittime innocenti di mafia: "uomini, donne e bambini che hanno pagato con la loro vita ingiustamente e che non vanno dimenticati".

Lunedì 27 serata-incontro con Caselli

Per ribadire l'impegno della Città contro la mafia, il Comune di Nichelino ha organizzato una serata per lunedì prossimo, 27 marzo, alle ore 20.45 presso la Casa dei Diritti, in Largo Delle Alpi. "𝗗𝗼𝗽𝗼 𝗹'𝗮𝗿𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗳𝗶𝗲?" è il titolo dell'incontro, che vedrà la partecipazione dell'ex procuratore 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢, di 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞̀ 𝐅𝐚𝐯𝐚, referente regionale di Libera, oltre al sindaco Tolardo e a Diego Sarno, cui saranno affidate le conclusioni. A moderare l'incontro sarà 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐑𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐢, consigliere delegato alla legalità della Città di Nichelino.