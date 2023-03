Manifestazione davanti al Comune di Torino per la Giornata Internazionale contro il razzismo

Dal 1966, il 21 marzo è la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale . Istituita dalle Nazioni Unite in memoria del massacro di Sharpeville, una delle pagine più crude dell'apartheid sudafricano, questa commemorazione è stata ricordata anche a Torino.

La Rete 21 marzo, rete di associazioni e organizzazioni sindacali, è scesa in piazza in questo giorno simbolico per protestare contro il razzismo. Dalle 18.30 in presidio davanti al Comune di Torino in Piazza Palazzo di Città, gli attivisti della rete hanno messo in mostra un flash mob/spettacolo prima di dare la parola agli interventi del pubblico.