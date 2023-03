Grugliasco, donato al Comune il quadro del pittore Daniele Guccione

La Compagnia Mixit del Centro Studio Danza Denise Zucca ha consegnato all'Amministrazione comunale di Grugliasco un dipinto in plexiglass realizzato dal pittore Daniele Guccione durante lo spettacolo “Effetto Immediato – lo spettacolo e il corto”, andato in scena in stagione Teatrale alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.