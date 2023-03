Ivrea, al traguardo i lavori per la riqualificazione dell'asilo nido Olivetti

Sono in fase di ultimazione i lavori edili e impiantistici che permetteranno la fruizione e la valorizzazione culturale dell'asilo Nido Olivetti a Ivrea .

Con l'importo complessivo di 1.060.000,00 euro, di cui 725.296,00 derivanti dall'aggiudicazione di un bando regionale, è stato possibile operare sull'area per permetterne la visitabilità esterna mediante un'importante azione di bonifica e di messa in sicurezza. Sono, inoltre, state completamente ristrutturate la guardiania e l'aula giardino per le quali è previsto un allestimento finalizzato a raccontare la sorprendente esperienza del welfare olivettiano ai sempre più numerosi visitatori.