Allarme bomba a Madonna del Pilone, netturbini trovano una valigia con alcune granate all'interno [FOTO]

Allarme bomba a Madonna del Pilone, dove questa mattina all'alba è stata rinvenuta una valigia in un bidone dell'immondizia davanti al Vespasiano di piazza Giovanni Toselli. Al suo interno c'erano due granate, alcune munizioni di vario calibro e altro materiale esplodente tipo mine.

Valigia trovata dai netturbini

A fare il ritrovamento alcuni operatori dell'Amiat, impegnati quotidianamente nella pulizia e raccolta rifiuti del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, insieme agli artificieri che hanno portato via il contenuto e stanno facendo gli accertamenti ed analisi.



L'area è stata transennata per le operazioni di messa in sicurezza e al momento le automobili che scendono dalla collina non possono immettersi sulla piazza da via Don Giovanni Cocchi.