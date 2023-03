Quattro nuovi alberi davanti alla sede Atc contro la violenza sulle donne

Quattro giovani alberi di pero sono stati piantati questa mattina davanti alla sede Atc di corso Dante 14, a Torino.

Alla cerimonia di piantumazione, promossa dal Cug (Comitato unico di garanzia) di Atc e sostenuta dalla stessa Agenzia territoriale per la casa nell’ambito del progetto della Città di Torino “Regala un albero alla tua città”, che consente di piantare un albero per un’occasione speciale o per ricordare un evento, hanno preso parte il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla, insieme al direttore generale Luigi Brossa e ai componenti del Comitato.