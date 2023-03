Rubano carburante alle auto in sosta: due arrestati dalla polizia

Hanno rubato del carburante a due auto: per questo, una donna di 43 anni e un uomo di 34, italiani, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso .

Gli agenti sono intervenuti grazie a una segnalazione in via Pinelli angolo via dell'Industria, nel quartiere San Donato: lì hanno rintracciato i due. L'uomo indossava dei guanti ancora intrisi di carburante. Nelle vicinanze, una tanica da 25 litri piena, più altre vuote e un tubo in gomma presumibilmente utilizzato per aspirarlo. Sono almeno due i veicoli a cui hanno sottratto la benzina.