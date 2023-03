Ex Thyssenkrupp, Ravinale (SE): "Il Comune faccia bonificare l'area a chi ha inquinato"

Il Comune solleciti chi "ha inquinato" le aree degli ex stabilimenti Thyssenkrupp e Bonafous a bonificare: è quanto chiede una mozione una della capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, discussa questo pomeriggio in commissione Ambiente. "L'area Thyssen - ha osservato Ravinale - è ancora più strategica, soprattutto nel momento in cui per un nuovo ospedale si valuta consumo di suolo (il nosocomio di Torino Ovest alla Pellerina, ndr)". "Dopo tanti anni di chiusura - ha proseguito la consigliera di maggioranza - non si è ancora provveduto a fare la bonifica dell'area: il problema va affrontato in maniera diretta".

"Bonifiche ricadono sul pubblico"

L'ex acciaieria di corso Regina Margherita è chiusa dal 2008: era il 6 dicembre 2007 quando divampò un'incendio all'interno e perirono Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. Il sito ora è di proprietà di Arvedi Ast (Acciai Speciale Terni), mentre la limitrofa ex Bonafous di Cassa Depositi e Prestiti. "In entrambi i casi - ha aggiunto Ravinale - dobbiamo muoverci, perché se no poi le bonifiche ricadono sul pubblico. Questo, oltre ad essere ingiusto, allunga i tempi".

Acquirente per ex Bonafous

"Sulla Thyssen - ha commentato la capogruppo del Pd Nadia Conticelli - condividiamo la necessità di non lasciare un vuoto urbano e di aprire un' interlocuzione con la società. Per la bonifica non sappiamo se sono stati fatti carotaggi o meno: è un atto politico, da cui ci sentiamo impegnati".

Dal punto urbanistico, ha spiegato l'assessore Paolo Mazzoleni, l'area è divisa in tre parti "Thyssenkrupp, l'area Bonafous e il castello di Lucento". In vista della revisione del piano regolatore, l'esponente della giunta ha confermato che il sito è destinato per "l'80% ad funzione produttiva, per il 10% al terziario e il restante 10% per servizi alla persona". Una novità nel panorama arriva per l'ex laminatoio: Cdp ha infatti messo in vendita il sito e "si è fatto avanti possibile acquirente".

Botta e risposta