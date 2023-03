Chivasso aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo

Città di Chivasso, Ascom Confcommercio Chivasso e Amici del Po Chivasso partecipano alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo 2023.

L’iniziativa è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico, uno stato più diffuso di quanto si pensi: in Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. L’obiettivo è garantire il diritto ad una vita piena e realizzata, promuovendo e sostenendo la ricerca scientifica e l’inclusione scolastica.

“L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Claudio Castello - esprime convinta sensibilità alle famiglie, ai professionisti e alle strutture che si confrontano quotidianamente con l’autismo. E vuole farlo anche in vista della Giornata Mondiale del prossimo 2 aprile con la stessa forza con cui è stato scelto simbolicamente il colore blu, in quanto esso ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza. Mi preme ringraziare – ha concluso il primo cittadino – quanti stanno condividendo queste posizioni contro ogni indifferenza sulla questione”.

Nel pomeriggio di sabato 25 marzo, gli Amici del fiume Po anticiperanno la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo del 2 aprile con giri in barca “in blu”. I negozi di Chivasso nella settimana dal 24 marzo al 2 aprile esporranno nelle loro vetrine una locandina di sensibilizzazione. “Abbiamo accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale di Chivasso ad aderire alle attività di sensibilizzazione, felici di dare il contributo delle nostre vetrine a tutti coloro che di autismo si occupano professionalmente e alle famiglie che lo incontrano” dichiara il Presidente di Ascom Confcommercio Giovanni Campanino.

“Una splendida iniziativa – ha commentato l’assessora comunale al Commercio Chiara Casalino – che avvia un percorso di sensibilizzazione su un tema non facile. Per affrontarlo servono giusti interlocutori come la Fondazione Italiana per l’Autismo, con la quale siamo in contatto, e altri che potranno stimolare il dibattito sul territorio e sostenere le famiglie della nostra comunità. Ringrazio l’Ascom – ha concluso Casalino - per aver rinvigorito la collaborazione con l’Assessorato aderendo a questo primo appuntamento”.