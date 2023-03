L'ora della Terra, Torino spegne i ponti e il Palazzo del Comune

Torino spegne Palazzo civico e i ponti storici sul fiume Po. Così, sabato 25 marzo, il capoluogo piemontese aderisce all'Ora della Terra - Earth Hour, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta, promossa dal Wwf, per la lotta al cambiamento climatico.

"Spegnere la luce per un'ora dalle 20.30 alle 21.30 - spiega all'Ansa l'assessora alla Transizione Ecologica, Chiara Foglietta - è un gesto simbolico che è un invito a impegnarsi insieme, cittadini istituzioni e imprese, per proteggere il clima e la natura e dare al nostro Pianeta un futuro più sicuro, giusto e sostenibile. Già impegnati in varie iniziative e misure per la riduzione delle emissioni climalteranti abbiamo ritenuto doveroso e importante rinnovare anche quest'anno la nostra adesione a questa iniziativa".