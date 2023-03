Meteo: il primo weekend di primavera porterà cielo nuvoloso sul Torinese

Nel fine settimana correnti occidentali insisteranno sulle nostre regioni, trasportando perturbazioni che però porteranno precipitazioni soprattutto sui confini alpini e solo sporadicamente sulle altre zone. Ad inizio settimana ci sarà un calo delle temperature ma senza conseguenze se non per la possibilità di gelate tardive al mattino pericolose per l'agricoltura.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, venerdì 24 e sabato 25 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso oggi per il passaggio di una debole perturbazione, con precipitazioni presenti per lo più sui confini alpini nordoccidentali, e in forma di pioggia anche a quote oltre i 2000m, con quota neve in calo solo dalla nottata. Possibile qualche sporadica pioggia in pianura nella serata. Domani tempo più stabile con velature.

Temperature per lo più stazionarie e ancora sopra la media del periodo. Valori massimi tra 18 e 20 °C, minime domani mattina intorno 10 °C, qualcosa in meno sulle aree rurali. Venti con raffiche occidentali anche forti su Alpi . Domani raffiche di Foehn anche in pianura ed in città possibili al pomeriggio.

Domenica 26 marzo

Nuova perturbazione con piogge più intense sempre su zone alpine confinali e Valle d'Aosta, con quota neve in ribasso fino ai 1000/1200 m in serata. Altrove nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge che potranno interessare le pianure tra pomeriggio e sera, per lo più su zone orientali. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo di un paio di gradi. Venti forti di Foehn sulle Alpi, deboli di direzione prevalentemente orientale in pianura.

Da Lunedì 27 marzo

Forti venti di Foehn di direzione più settentrionale che interesseranno anche le pianure specialmente nel pomeriggio di lunedì. Temperature in temporaneo rialzo nelle massime, ma da martedì notte caleranno, con possibili gelate mattutine tra martedì e mercoledì mattina. Per le piogge importanti c'è ancora da attendere.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino