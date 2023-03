Vendeva online l'anello del Papa, i calzoncini di Rocky e i dischi autografati dei Beatles e di Vasco: tutti falsi. Un torinese nei guai

L'offerta, è innegabile, era davvero accattivante. Presso di lui si potevano comprare l’anello indossato da Papa Francesco, la papalina del Santo Padre, i biglietti da visita firmati dalla Regina Elisabetta II, i vinili autografati dai Beatles e da Freddie Mercury, i calzoncini indossati da Sylvester Stallone in Rocky e così via. Solo che erano falsi. Tutti. E' stato così denunciato dalla Guardia di Finanza un torinese che, per di più, per le spedizioni in tutto il mondo utilizzava l’identità di una persona deceduta.