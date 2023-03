Oggi verso le 17 riaprono al traffico le Gallerie di Porte

Oggi, venerdì 24 marzo, verso le 17, riapriranno le Gallerie di Porte, chiuse al traffico da oltre un anno. Si è chiusa la prima fase di lavori di messa in sicurezza di 68 degli 88 giunti della Galleria Craviale e 38 su 55 della Turina.

Più avanti sarà necessaria un’altra chiusura di 45 giorni circa: “Avvieremo una consultazione con i Comuni e con l’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca per la programmazione della seconda fase dei lavori, che si terrà dopo la stagione turistica estiva” anticipa il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. Previsto anche un terzo lotto, che però, non richiederà di fermare il traffico. In totale la Città metropolitana, proprietaria delle Gallerie, investirà, 1 milione e 835 mila euro e provvederà anche ad asfaltare i tratti più ammalorati della Provinciale 23 tra Perosa Argentina e Pragelato.