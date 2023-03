Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 26 marzo

MOSTRE ED EVENTI

HYPERCRITIC PHOETON

Fino al 27 marzo

Hypercritic, la piattaforma che racconta il mondo intrecciando le arti in uno spazio digitale condiviso, in partnership con laFeltrinelli, Scuola Holden, Gallerie d’Italia, e Fondazione per l’Architettura, Centro Nazionale di Studi Leopardiani, celebra la Giornata mondiale della Poesia con la terza edizione dell’Hypercritic Poethon, la maratona di letture lunga una settimana, quest’anno dedicata a una delle fonti d’ispirazione più amata, i luoghi. Fra i partecipanti alla staffetta di letture ci saranno Matteo Pericoli, Margherita Oggero, Enrica Baricco, Serena Dandini, Igiaba Scego, Guido Catalano, Martino Gozzi, Ilaria Gaspari, Maura Gancitano, Alessandro Burbank, Yoko Yamada, Piergiorgio Odifreddi, Sara Benedetti, Alessandro Avataneo, Andrea Tarabbia, Luca Gamberini, gipeto - Marco Brancato, Leonardo Caffo, Eleonora Sottili, Emiliano Poddi, Stephen Amidon, Paolo Maria Noseda, Giulia Muscatelli, Dario Voltolini, Ernesto Morales, Duccio Chiarini e molti altri.

Info: https://hypercritic.org/it/hypercritic-poethon-2023-poetry-the-place-to-be-maratona-poetica-luoghi-torino/

ALL'OMBRA DI LEONARDO

Fino al 18 giugno

Da Leonardo a Raffaello, l’arte dell’arazzo si è legata a tanti grandi nomi ed è arrivata fino a noi. La Reggia di Venaria ha quindi voluto dedicarle uno spazio con la mostra “All’ombra di Leonardo. Arazzi e cerimonie alla corte dei Papi” aperta fino al 18 giugno. Protagonisti della piccola esposizione sono gli arazzi ma anche quadri, incisioni e oggetti che raccontano una tradizione antica che affonda le radici nell’Europa del XIV secolo. Star della collezione l’arazzo che riprende “L’ultima cena” realizzato proprio dal genio di Vinci e conservato dal 1533 in Vaticano.

Info: https://lavenaria.it/it

VIVILIBRON CAMPIDOGLIO

Sabato 25 marzo dalle 15 alle 19

Il progetto per il recupero e la ridistribuzione gratuita di libri usati salvati dal macero, nato nel 2020 per contrastare la solitudine imposta dalla pandemia intorno all'idea di scambio, cultura condivisa, sostenibilità integrale e relazionalitá resistente. L'iniziativa è in programma dalle 15 alle 19 presso l’Associazione dei Sardi “Antonio Gramsci” di via Musinè 5/7 (Borgo Campidoglio). Durante l'evento si svolgeranno anche altre iniziative gratuite e adatte a tutte le età, con i laboratori artistici, letture, la musica di “Unconventional doo oh” oltre a un incontro letterario nell’ambito dell’ottava edizione di Biennale Democrazia, la presentazione del libro “Il potere e la ribelle. Creonte o Antigone? Un dialogo” di Livio Pepino e Nello Rossi Ed. Gruppo Abele.

Info: torinosalvacibo@gmail.com

LIFE BEYOND LIFE FILM FESTIVAL

Dal 26 al 28 marzo

Saranno 6 lungometraggi, 5 documentari, 14 cortometraggi e 6 doc shorts e 8 prodotti di Art Movie a concorrere per gli allori della terza edizione del Life Beyond Life Film Festival, proposto dall’Università Popolare ArtInMovimento, in sinergia con l’Associazione Culturale SystemOut, l’A.R.E.I. (Afterlife Research and Education Institute) e il Religion Today Film Festival. Collegato con i convegni internazionali “Andare Oltre. Uniti nella Luce” e “Oltre l’Oltre”, il LBLFF si focalizza sui temi escatologici per lo più legati alla vita oltre la vita, e accoglie prodotti cinematografici, provenienti praticamente da tutto il mondo, che trattano l’evento morte, il concetto di destino e le esperienze di medium, channeler e ricercatori spirituali.

Info: https://www.lifebeyondlife.net/

DEEJAY TEN

Domenica 29 marzo, ore 9

La “Deejay Ten” arriva per la prima volta a Torino. Domenica 26 marzo il capoluogo piemontese inaugura l’edizione 2023 di questo grande evento di condivisione e divertimento nato nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone toccando via via altre città. L’appuntamento per partecipare a una delle corse non competitive più note d’Italia è alle ore 9 da Lungo Po Generale Armando Diaz , da dove si snoderanno due percorsi differenti, da 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque); la fiumana colorata di persone si dirigerà poi verso il centro città attraverso corso San Maurizio, per poi attraversare i Giardini Reali e Piazza Castello e percorrere via Po, fino all’arrivo comune in Lungo Po Generale Armando Diaz, dopo la deviazione per il percorso più lungo attraverso Parco Valentino e lo storico borgo medievale.

Info: https://deejayten.deejay.<wbr></wbr>it/.

CONTAMINAZIONI

Dal 25 al 27 marzo

Il primo festival dedicato al futuro del territorio a Ivrea. Ad organizzare la kermesse, Canavese2030, Think Tank di ispirazione civica e indipendente, animato da cittadini e organizzazioni che vogliono un territorio aperto, dove sperimentare politiche innovative, nel quale gli attori pubblici e privati si sentano responsabili delle proprie azioni verso la comunità. Talk, dibattiti e interventi animeranno tre giorni di eventi attraverso il coinvolgimento di esperti del settore, accademici, figure istituzionali e personaggi di spicco del mondo dell’innovazione, dell’economia, della cultura, del turismo, con un’ambizione ben definita: pensare il Canavese nel suo insieme, come un vero e proprio smart land.

Info: https://canavese2030.it/eventi/contaminazioni/



CONCERTI

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Mercoledì 22 marzo, ore 21

Per festeggiare i primi loro dieci anni di carriera, gli Eugenio in Via di Gioia hanno annunciato un nuovo singolo e un tour per celebrare insieme al pubblico i traguardi raggiunti in questa prima parte di avventura. Dopo il tour estivo a supporto del loro ultimo album, “Amore e rivoluzione”, il gruppo ha confermato l’uscita del nuovo brano “Tornano”, e le date della tournée che prenderà il via a marzo 2023.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

FRANCESCA MICHIELIN

Giovedì 23 marzo ore 21

La cantante inaugura il suo ritorno sulla scena musicale, e così la sua nuova fase artistica, con il singolo bonsoir in arrivo per Columbia Records/Sony Music Italy e con il tour bonsoir! - Michielin10 a teatro.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

NINO D'ANGELO

Sabato 25 marzo ore 21

"Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che ha sempre dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour", dice l'artista napoletano. La scaletta sarà intima: dal repertorio Anni Ottanta agli ultimi brani "per riflettere", fino all'album "Il Poeta che non sa parlare".

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

ONE MAN SHOW

DANIELE GATTANO

Giovedì 23 marzo, ore 21

"Male Male" è lo sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita, perlomeno della sua. È il monologo con cui lo stand up comedian piemontese affronta tutti i guai della sua vita, un po’ frustrato e pieno di problemi legati al lavoro, all’orientamento sessuale, ai sentimenti.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

GIORGIO PANARIELLO

Domenica 26 marzo ore 17

Il comico toscano torna a Torino con la replica del suo "Favola mia". Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

TEATRO

RICCARDO III

Venerdì 24 marzo ore 20.45, Sabato 25 ore 19.30 e Domenica 26 ore 15.30

Questa tragedia da sempre affascina per la sua dimensione violenta, manipolatoria e solitaria; il duca di Gloucester è senza dubbio uno dei cattivi più iconici del repertorio shakespeariano. Con questa figura letteraria così imponente si confronterà la giovane e affermata regista ungherese Kriszta Székely che, dopo aver affrontato lo Zio Vanja di Čechov, torna al TST come regista associata. Paolo Pierobon nel ruolo del protagonista.

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it