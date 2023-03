Controlli dei Civich contro i parcheggiatori abusivi al San Giovanni Bosco: "Non possiamo garantire presidio fisso"

Controlli dei Civich contro i parcheggiatori abusivi davanti all'ospedale San Giovanni Bosco: a fare il punto sugli interventi l'assessore alla Municipale Gianna Pentenero, rispondendo ad un'interpellanza dal consigliere della Lega Giuseppe Catizone. Nel 2022 la Polizia Municipale ha effettuato 64 accertamenti nel parcheggio di piazza Donatori di Sangue, "accompagnato sei soggetti per l'identificazione, alcuni denunciati per recidiva".