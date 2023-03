La settimana del teatro Colosseo: Al Bano e i Modà in concerto, il monologo di Paolini

MARCO PAOLINI

Venerdì 31 marzo ore 21

Sani!



Marco Paolini (Gianluca Moretto)

"Sani" è un'espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. "Sani" è parola che canta, concerto, ballata popolare che in un dialogo stretto alterna storie e canzoni. Così in "Sani!" ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto. Il filo conduttore è autobiografico, nelle sue storie Marco Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. Musiche originali composte ed eseguite da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi.

MODÀ

Domenica 2 aprile ore 21

Il concerto è Sold Out: i Modà torneranno al Teatro Colosseo per altri quattro imperdibili concerti il 5, 6, 9 e 10 maggio



(Modà)

La prima delle cinque date dei Modà al Colosseo per festeggiare i vent’anni di storia è l'occasione per una nuova ed entusiasmante sfida. Per la prima volta, infatti, la band di Kekko Silvestre si esibirà dal vivo accompagnata da un'orchestra. Il tour sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), ossia i 10 anni dalla pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.



TEATRO COLOSSEO

Via Madama Cristina 71

Tutte le informazioni sul sito www.teatrocolosseo.it e sui profili social del Teatro