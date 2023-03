Da Falchera un urlo per il superbonus: "Lasciatelo a famiglie povere, case popolari e periferie"

2500 imprese a rischio

Appuntamento alle 9.30 in una zona oggetto di riqualificazione, per un messaggio chiaro: lo stop al bonus, oltre ai problemi economici, investe anche i progetti di rilancio delle aree più in difficoltà. Tra gli interventi, oltre ai sindacati, anche don Adelino Montanelli , sacerdote di Falchera, il segretario di Legambiente Piemonte, Giorgio Prino e l'imprenditore edile Marco Razzetti . A concludere i lavori, dopo Giorgio Airaudo , segretario generale Cgil Piemonte e Stefano Chiappelli , segretario nazionale Sunia Cgil, i segretari generali di Fillea Cgil e Feneal Uil, Maurizio Maurizzi e Vito Panzarella .

Case popolari, periferia e famiglie meno abbienti

" Chiediamo il mantenimento della cessione del credito per le famiglie fino a 30mila Euro di Isee, i condomini di periferia e le case popolari - dicono Massimo Cogliandro (Fillea) e Giuseppe Manta (Uil) - si tratta dello strumento per attuare politiche industriali stabili e strutturali per garantire la rigenerazione della città". "Vogliamo dire al Governo di fermarsi, perché sta sbagliando ".

In Piemonte il Superbonus ha generato 27.880 interventi nel 2022, per un valore di 4,8 miliardi. Negli ultimi tre anni, in edilizia i lavoratori sono aumentati di 8500 unità, con un aumento delle ore lavorate del 50%.



"Ѐ necessario rilanciare l’edilizia - concludono Gabriella Semeraro (segretaria Cgil Torino) e Gianni Cortese (segretario Uil Torino e Piemonte) - tutelando il territorio, mettendo in sicurezza gli edifici, riqualificando i centri urbani e valorizzando il lavoro di qualità, sicuro e legale, indispensabile per azzerare le morti sul lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni. Ѐ intollerabile che, lo scorso anno, in Piemonte, 93 persone abbiano perso la vita sul posto di lavoro, di cui più di 40 nella sola Città Metropolitana di Torino".