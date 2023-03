Gianluca Gavazza (Lega Salvini): “Grandi festeggiamenti per i 100 anni degli Alpini di Chivasso”

«Con la mia costante presenza, ai due giorni di festeggiamenti a Chivasso, ho voluto portare la vicinanza del Consiglio regionale del Piemonte per i 100 anni del gruppo Alpini di Chivasso rappresentato dal comm. Piero Facciano. Gli occhi gioiosi e i cuori degli Alpini, delle stelle alpine e delle madrine che, durante la festa, “sprigionavano” l’onore e l’amore per la nostra Patria sono la più bella risposta al becero e vile fatto accaduto durante la notte di sabato. “Di qui non si passa!” - dichiara Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte -. I valori sono il fondamento della comunità e il nutrimento delle norme che regolano il vivere civile».

«Proprio lo scorso anno il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge che ha istituito la “Giornata regionale del Valore Alpino”, che si celebrerà ogni anno il 16 gennaio. Un’occasione per promuovere le attività delle Penne Nere e la sensibilizzazione dei valori culturali che da sempre rappresentano - spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. L’intento della legge è quello di diffondere quei valori di carattere umano e di solidarietà che il Corpo degli Alpini sa esprimere, come dimostrato in moltissime occasioni. Sono stati infatti stanziati 100mila euro l’anno per i primi due anni, rifinanziabili, con i quali gli Alpini piemontesi, che contano una rappresentanza numerosa con oltre 60mila iscritti, potranno varare momenti di studio e commemorazione, restaurare rifugi, sentieri e monumenti legati ai loro luoghi e molte altre iniziative: atti di manutenzione della memoria e di valorizzazione del nostro paesaggio naturale e storico la cui importanza è evidente a tutti».