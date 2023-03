Beppe Gandolfo a Volpiano con “2022. Un anno in Piemonte”

Martedì 4 aprile alle 21, alla biblioteca comunale di Volpiano (via Carlo Botta 26), per la rassegna "Incontro con l’autore" il giornalista Beppe Gandolfo presenta il suo libro 2022. Un anno in Piemonte (EnneCi Communication), raccontando i fatti più significativi accaduti l’anno scorso nella nostra regione; dialoga con l’autore Emanuele De Zuanne.

Beppe Gandolfo, torinese, è nato nel 1959 e dopo un inizio nei periodici e nelle tv locali (GRP e Telesubalpina), nel 1989 è approdato all’Ansa, sede regionale per il Piemonte, dove è rimasto per otto anni; dal 1998 è il corrispondente per il Piemonte e la Valle d’Aosta per i programmi di informazione delle reti Mediaset. Dal 2002 pubblica il volume "Un anno in Piemonte", che raccoglie, anno per anno, i fatti con i relativi approfondimenti di tutto quanto accade in questa regione.