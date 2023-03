Figli coppie gay, i sindaci: "Serve incontro col Governo, bisogna contrastare ogni discriminazione"

" Nell’attesa di una legge, noi sindaci ribadiamo la volontà di agire collettivamente nell’esclusivo interesse dei minori, procedendo alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all’estero con due mamme, non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge ". È questa la richiesta al Governo dei sindaci di Roma Roberto Gualtieri , di Milano Beppe Sala , di Napoli Gaetano Manfredi , di Torino Stefano Lo Russo , di Bologna Matteo Lepore , di Firenze Dario Nardella , di Bari Antonio Decaro , al termine dell'incontro via videocall che si è svolto questa sera sugli figli di coppie omogenitoriali.

I sindaci delle grandi città chiedono quindi un incontro urgente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per affrontare i problemi. Tra le priorità, come indicano gli amministratori in una nota congiunta, anche "il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni, così come previsto per le coppie eterosessuali".