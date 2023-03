Ambulante torinese muore durante una discussione a un posto di blocco a Trecate

Durante un controllo stradale avvenuto a Trecate è morto Piero Soria, un commerciante ambulante torinese di 72 anni, deceduto a causa di un malore. Soria si trovava a bordo del suo furgone insieme alla compagna, di ritorno dalla festa del Santuario dell'Acquanera a Boffalora Sopra Ticino, nel Milanese, dove aveva lavorato tutto il giorno.

Durante il controllo della polizia stradale, gli agenti avrebbero contestato lo stato di conservazione di alcuni alimenti, che sarebbero stati in fase di scongelamento. Durante la discussione con gli agenti, Soria è stato colto da un malore ed è stramazzato al suolo. Subito gli agenti lo hanno soccorso in attesa del 118. Tuttavia, quando i soccorsi sono arrivati, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell'uomo.

Soria era molto conosciuto sia nel torinese, ma anche nel cuneese. La sua paninoteca ambulante non mancava mai alle feste e alle fiere, con la sua inseparabile bombetta.