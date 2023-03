"Ciao cuore granata". Striscione al Filadelfia per ricordare Gianni Minà

Nel giorno della camera ardente (e dei funerali in forma privata) a Roma, anche Torino, la città natale di Gianni Minà, ha voluto omaggiare la memoria del grande giornalista, scomparsa lunedì a poche settimane dal suo 85esimo compleanno.

La grande passione per il Toro

E' passato alla storia per le interviste a Clay, a Maradona, per quella fiume a Fidel Castro, ma Gianni Minà era anche e soprattutto un grande tifoso del Toro. Una passione abbracciata negli anni dell'infanzia, quando la scena era dominata dagli Invincibili di Valentino Mazzola.

Un grande striscione al Filadelfia

Per questo, non sorprende che, oltre al dolore delle istituzioni e a quello 'ufficiale' del Torino Fc (che ha fatto mandare a Roma una maglia granata da mettere sulla bara, ndr), anche i tifosi granata della curva Maratona abbiano voluto ricordarlo con un grande striscione che oggi campeggia sui muri del Filadelfia, la casa del Grande Torino che lui tante volte aveva frequentato da giovane, prima di iniziare da Tuttosport (di cui sarebbe poi diventato direttore nella seconda metà degli anni Novanta) una brillante carriera: "Ciao Gianni cuore granata" è scritto all'esterno del Fila, un omaggio dovuto ad un giornalista che mai aveva dimenticato la sua squadra del cuore.

Gli attacchi a Cairo

Sul Toro attuale e Cairo, il giudizio di Minà era stato tranciante, ancora in tempi recenti: "Ogni volta che lo vedo, scorgo il profilo del suo maestro Berlusconi. Perfetto per sublimare il teorema di Umberto Agnelli: 'Torino deve avere una sola squadra forte e l'altra in altalena tra A e B'. Cairo fa gli interessi del Milan e, quindi, anche della Juve". Chissà se qualcosa cambierà nel suo giudizio prossimamente, guardando le cose da lassù.

Il ricordo di Caselli

In occasione della camera ardente, in Campidoglio a Roma, ha portato un ricordo l'ex magistrato Gian Carlo Caselli: “Lui si rivolgeva sempre a me come ‘mé amis’, ‘amico mio in piemontese, e queste parole mi facevano sempre molto piacere. Avevamo molte idee in comune, tra cui questa ‘passionaccia’ per il Torino Calcio. Un ricordo davvero forte e indelebile”.