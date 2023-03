ToVision 2023, a Torino i liceali e studenti protagonisti della scena musicale

A Torino la musica la suonano gli studenti e le studentesse delle superiori. Per il secondo anno torna ToVision 2023, il song contest nato nel 2022 in occasione di Eurovision dall'idea degli ex liceali Giulio Rigazio e Beatrice Periolo. La gara è partita ad ottobre: l'evento ha coinvolto più di 38 istituti superiori della Città Metropolitana, con circa 350 candidati totali, raggiungendo oltre 30mila studenti.