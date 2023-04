La Torino di Gianni Minà: da ragazzo l'oratorio della Crocetta era "casa sua", ma non sbocciò l'amore per il basket

Un fratello che abitava in zona, una frequentazione assidua di un luogo storico per i giovani della città, ma anche un amore mai sbocciato. C'è anche l'Oratorio della Crocetta, nella storia di Gianni Minà, il grande giornalista morto nei giorni scorsi e per il quale si moltiplicano gli omaggi e i tributi.



Da buon torinese, sono molti gli aneddoti della sua vita che stanno emergendo in queste ore: dalla militanza a Tuttosport al grande amore per il Toro. Ma tra i meno noti, forse, c'è proprio la frequentazione dell'oratorio che da pochi mesi ha festeggiato i suoi cento anni di attività.

La visita del 2019

Un amore mai cessato, che nel 2019 ha visto proprio mescolare passato e presente di Minà, che ha voluto ambientare in via Piazzi alcuni passaggi di un special che era in lavorazione sulla sua vita. Con una troupe al seguito, il giornalista ha visitato l'attuale oratorio e la palestra utilizzata dalla società di pallacanestro. E accompagnato da don Gianni Rossi (uno dei sacerdoti "storici" dei salesiani della Crocetta) ha ripercorso luoghi e ricordi del suo passato.





[La visita di Minà nel 2019 all'Oratorio - foto del sito www.basketdonboscocrocetta.it]

Un amore mai sbocciato per la palla a spicchi

Impossibile non pensare a una figura come quella di Valentino Ballin: lo "Zio", che dal 1960 al 2005 ha tenuto in mano il timone del basket crocettino. "Frequentavo tutti i giorni l’Oratorio – riporta il sito della Don Bosco Crocetta -. Grazie all’opera di Valentino Ballin, il basket era uno dei fiori all’occhiello di tutto l’Oratorio Salesiano (...), ma non ero un grande appassionato di pallacanestro".