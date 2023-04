Torino celebra il 25 aprile con un concerto di Capossela: "Importante ricordare da che parte stare"

Torino celebra il 25 aprile con un grande concerto di Vinicio Capossela alle 21 all'Auditorium "Giovanni Agnelli" del Lingotto. L'appuntamento sarà gratuito e aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria a partire dal 17 aprile. "Per me la Liberazione - ha spiegato il cantante di Calitri - è l'unica festa del calendario che ha una sua sacralità. Cade in un momento in cui è quanto mai attuale parlare di Resistenza, di guerra alla guerra".

"Il rischio - prosegue Capossela - è la confusione storica: quando sento Meloni citare una delle frasi simbolo di una appartenenza e di una visione del mondo come quella di Brecht, mi dico che ci stiamo facendo sottrarre persino la bandiera".