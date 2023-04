Torino, la residenza universitaria della Mole riapre con 37 posti in più

152 posti letto, 37 in più rispetto al passato e di cui 144 in camera singola, per 5 piani di altezza e un investimento totale tra pubblico e privato di 8,8 milioni di euro: sono questi i numeri della rinnovata sede della residenza universitaria Mole di via delle Rosine 3, gestita dal Collegio Einaudi, inaugurata questa mattina a Torino.

La sede Mole ospiterà anche servizi come aule studio, connettività informatica, palestre, una sala musica, stirerie e lavanderie: "Il nostro obiettivo - sottolinea il presidente di Collegio Einaudi Paolo Enrico Camurati - non è solo quello di stimolare gli studenti a raggiungere risultati di eccellenza e ottimi professionisti, ma anche quello di trasmettere valori civici in grado di formarli come cittadini".

All'inaugurazione ha partecipato anche la senatrice Alessandra Gallone, consigliera delegata del Ministero dell'Università e della Ricerca: "Qui - ha dichiarato - è presente una comunità umana, urbana e sociale, un progetto che rappresenta la meraviglia di contaminazioni favolose: il nostro pensiero va quindi agli studenti che animeranno questi luoghi e che avranno un privilegio incredibile. Un plauso, infine, va alla sinergia sviluppata".

Il progetto è stato realizzato anche con il contributo delle istituzioni locali: "Torino - ha commentato l'assessora all'istruzione Elena Chiorino - ha le carte in regola per accogliere gli studenti attraverso l'offerta di servizi di qualità, soddisfando i bisogni con luoghi curati dove poter non solo studiare ma anche creare comunità. Da parte nostra, nel 2023, stanzieremo 100 milioni per il diritto allo studio".