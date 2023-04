Allarme ritardi opere del Pnrr, Lo Russo rassicura: "A Torino scadenze rispettate"

È allarme sui tempi di attuazione del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo che la Corte dei Conti ha sottolineato come oltre la metà delle opere sia in ritardo, sul tema è intervenuto il ministro degli affari europei e del Pnrr, Raffaele Fitto. "Alcuni interventi - ha chiarito l'esponente del Governo - da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa".

"Scadenze rispettate"

Ma il rischio "incompiuta" per Torino al momento è scongiurato, come chiarisce il sindaco Stefano Lo Russo: "Come Comune abbiamo lavorato in questo primo anno di attività amministrativa per rispettare tutte le scadenze, che erano molto stringenti, ma che sono state rispettate sia qui che in Città metropolitana".

"Sfida improba"