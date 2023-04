Meteo: nel weekend Foehn e piogge intense sulle Alpi, cielo nuvoloso sul Torinese

Correnti occidentali oggi e settentrionali dai prossimi giorni continueranno a mantenere un clima secco e un po' ventoso sulle pianure, mentre oggi sulle Alpi saranno presenti forti venti di Foehn e piogge e temporali per una veloce perturbazione di passaggio. Da inizio settimana poi graduale calo delle temperature per quella che sarà una settimana di Pasqua piuttosto fresca.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 31 Marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso su pianure. Molto nuvoloso o coperto sulle Alpi, specialmente su Valle d'Aosta, Cozie e alto Piemonte, con precipitazioni abbondanti e neve che scenderà fino ai 1200/1300 m solo dalla serata. Sempre in serata al passaggio del fronte freddo potranno formarsi isolati rovesci o temporali che potranno interessare le pianure.

Temperature massime intorno 19/20°C . Venti di Foehn per tutto il giorno sulle Alpi, con raffiche anche fino 90/100 km/h, dal pomeriggio raffiche diffuse anche sulle pianure adiacenti ed in città e fino 50/60 km/h.

Sabato 1 Aprile

Domani quasi fotocopia di oggi, con precipitazioni ancora presenti sulle Alpi di confine (neve sempre fino ai 1200/1300m) e forti venti di Foehn che dureranno fino alla sera. Raffiche irregolari anche sulle pianure, in attenuazione dalla serata. Temperature per lo più stazionarie nelle massime, minime che saranno intorno 9 °C.

Da domenica 2 Aprile

Domenica delle Palme che trascorrerà piuttosto tranquilla anche se le temperature cominceranno a calare di qualche grado a causa dell'arrivo graduale di aria più fredda dal nord Europa. La settimana quindi comincerà con temperature anche in graduale calo, al momento sembrano scongiurate gelate estese ma per i dettagli vedremo negli aggiornamenti successivi. Continua comunque la cronica assenza di precipitazioni importanti e diffuse sulle aree di pianura. Tuttavia le condizioni meteo saranno piuttosto instabili per la formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo centrale, quindi rovesci o temporali isolati non mancheranno, almeno per lunedì 3 Aprile.