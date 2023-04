Mirafiori, il "caso" degli operai slovacchi scuote il Comune. M5s all'attacco di Lo Russo

Approda a Palazzo Civico il caso degli operai slovacchi che Stellantis ha portato a Mirafiori. Un movimento "interno", ma che non è passato inosservato agli occhi dei sindacati e della politica, soprattutto in un momento in cui - al crescere della domanda di volumi di 500 elettrica prodotti - la manodopera è sempre la stessa e si levava l'allarme dei carichi di lavoro. I sindacati aspettavano nuove assunzioni

Di certo, i sindacati non pensavano che la soluzione potesse essere questa. Puntavano piuttosto a nuove assunzioni e stabilizzazioni. Ecco perché la mossa non è piaciuta: i 17 operai sono in forza nello stabilimento del gruppo di Trnava, dunque trasfertisti che lavoreranno sulla linea della 500Bev per dare supporto agli operai di Mirafiori.

Ma anche il mondo della politica reagisce con apprensione. Andrea Russi, capogruppo del M5S in Consiglio comunale, non esita a definirla una "decisione grave e scellerata. Torino dispone di tutta la manodopera specializzata possibile per far fronte al fabbisogno di Stellantis e non vi è motivo di trasferirla dall'estero. Oppure, perchè non assumere giovani e formarli? Inoltre il settore sta giovandosi di incentivi statali per l'auto elettrica. Inaccettabile che questi incentivi si traducano in posti di lavoro per chi viene dall'estero". Russi (M5S) si domanda: "Il sindaco sapeva?"

E visto il dialogo con l'azienda, il consigliere grillino si chiede: "Lo Russo sapeva di questa imminente decisione? Se sì, l'ha avallata? Spero che il sindaco faccia sentire la propria voce e si unisca alla protesta dei sindacati, perchè Torino non può e non deve subire queste umiliazioni da Stellantis". Pentenero: "Segnale preoccupante"