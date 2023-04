Sciopero dei rider di Justeat di Torino, in 90 fermi per protestare contro le condizioni di lavoro

I rider di Justeat scioperano il sabato sera. I ciclo-fattorini del colosso olandese hanno indetto uno sciopero per migliorare le condizioni in cui lavorano, interrompendo il servizio dalle 19 per tutto il resto della serata. Circa 90 i fattorini che si sono fermati a Torino, quasi la totalità di quelli impiegati in quelle ore, che si sono poi radunati in Piazza Statuto.