Momento inarrestabile: TMS Network (TMSN) supera Solana (SOL) e Conflux (CFX) con un aumento del 1400% del valore durante una promettente corsa al rialzo

Il mercato delle criptovalute ha iniziato l'anno nuovo in modo deciso. Tuttavia, il mercato ha subito una flessione dopo il crollo della banca cripto-friendly Silvergate Bank. Gli alti livelli di volatilità delle criptovalute sono appropriati per un asset così rischioso. Società come Solana (SOL) e Conflux (CFX) hanno registrato forti guadagni mentre il mercato ha iniziato a risalire dal recente punto di minimo. Tuttavia, TMS Network (TMSN) sembra offrire ai suoi investitori profitti ancora maggiori. I token della prima fase di prevendita di TMS Network (TMSN) costano 0,046 dollari per token e la rete ha raccolto 2,5 milioni di dollari.

TMS Network (TMSN)

Il prezzo di TMS Network (TMSN) ha recentemente raggiunto i massimi storici. La possibilità di scambiare asset fiat con criptovalute è una caratteristica innovativa resa possibile dalla piattaforma di scambio decentralizzata. TMS Network (TMSN) fornisce l'accesso a una varietà di sbocchi finanziari, tra cui, ma non solo, criptovalute, forex, CFD e azioni. Sia gli investitori tradizionali che quelli in criptovalute possono trarre vantaggio dal caso d'uso di TMS Network (TMSN) .





Gli investitori sono molto entusiasti di TMS Network (TMSN). Gli eventi di prevendita nelle fasi 1 e 2 lo hanno dimostrato. Il primo round della prevendita ha permesso di raccogliere 500.000 dollari per il progetto. La fase 2 della prevendita si è conclusa con il raddoppio del prezzo del token e la raccolta di 2.500.000 dollari per il progetto. La domanda di TMS Network (TMSN) non ha fatto che aumentare, indicando che lo slancio è forte.





TMS Network (TMSN) è sull'orlo di una massiccia impennata. TMS Network (TMSN) ha recentemente registrato un'impennata del 1400% in un breve periodo, portando gli esperti a prevedere guadagni significativi nel secondo trimestre.

Solana (SOL)

Per Solana, il 2022 è stato un anno particolarmente doloroso (SOL). Sam Bankman Fried, il creatore del defunto FTX, era uno dei suoi più accesi sostenitori, ma è stato poi arrestato. Solana (SOL) ha subito una significativa perdita di valore poiché era fortemente esposta ad Alameda Research (il braccio di ricerca di FTX) e FTX. Oltre a perdere l'appoggio di un influencer chiave del settore. Il prezzo di Solana (SOL) è crollato del 90%, spingendo molti a dichiarare la criptovaluta morta. Tuttavia, Solana (SOL) ce l'ha fatta.





La progettazione della blockchain in termini di velocità e scalabilità contribuisce alla solidità di Solana (SOL). Solana può elaborare circa 50.000 transazioni al secondo. Per aumentare ulteriormente l'efficienza della rete, utilizza un consenso proof-of-history. Su Solana (SOL), le commissioni di transazione sono eccezionalmente minime. Solana (SOL) è molto interessante per i programmatori per la sua velocità, il prezzo basso e la scalabilità.





L'anno scorso è stato un anno difficile per Solana. Oltre alla debacle dell'FTX, Solana (SOL) ha dovuto affrontare anche tentativi di hacking e numerose interruzioni. Tuttavia, Solana (SOL) persiste. Scambiata a oltre 20 dollari, è aumentata di oltre il 100% rispetto al minimo del dicembre 2022 di 9,75 dollari.





Conflux (CFX)

Negli ultimi 30 giorni, la rete Conflux (CFX) è diventata una delle criptovalute di maggior successo. Coingecko riporta che negli ultimi 30 giorni, Conflux (CFX) è aumentata di valore di oltre il 500%. Tuttavia, gli esperti di mercato concordano sul fatto che la maggior parte del recente aumento del prezzo di Conflux (CFX) può essere attribuito al clamore e alla speculazione.





L'affermazione che Conflux (CFX) è l'unica rete di criptovalute autorizzata a funzionare in Cina ha spinto la criptovaluta sotto i riflettori. L'obiettivo della blockchain di Conflux (CFX) è quello di unire i settori crittografico e finanziario tradizionale dell'Asia e dell'Occidente.





Nelle ultime settimane la capitalizzazione di mercato di Conflux (CFX) è aumentata grazie alla persistente innovazione e crescita dell'ecosistema. Tuttavia, il prezzo attuale di Conflux (CFX) è di soli 0,34 dollari, ovvero l'80% in meno del suo massimo storico di 1,70 dollari.

Conclusione

TMS Network (TMSN) ha senza dubbio surclassato diversi giganti delle criptovalute. Ora criptovalute di successo come Solana (SOL) e Conflux (CFX) sono state superate da TMS Network (TMSN). Da qui al lancio di TMS Network (TMSN) , gli esperti prevedono che il suo valore aumenterà di almeno il 5.000%.





