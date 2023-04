Morti i due escursionisti torinesi dispersi in Val d'Aosta: i loro corpi recuperati sotto una valanga [FOTO E VIDEO]

Non c'è il lieto fine per la storia dei due scialpinisti di Torino dispersi da ieri nella zona del Chateau des Dames, a Valtournenche, in Val d'Aosta. I loro corpi sono infatti stati individuati questa mattina sepolti da circa 3 metri di neve sotto una valanga caduta in un canalone della zona, a 2.300 metri di altitudine.

Una volta recuperati i cadaveri si procederà al riconoscimento ufficiale, ma sull'identità dei due ci sono pochi dubbi: si tratta di Gabriele Del Carlo e Velio Coviello: il primo, 39enne, era stato staffista con l'ex assessore ai Trasporti Maria Lapietra e faceva parte del Fiab Bike Pride; il secondo, laureato al Politecnico di Torino, era ricercatore al Cnr.

Le operazioni di ricerca erano state sospese a mezzanotte di ieri a causa delle condizioni di pericolo valanghe ed erano poi riprese stamattina all'alba. A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 1° aprile, erano stati gli amici dei due escursionisti che non li avevano visti rientrare. Non sapevano però qual era la località esatta dove cercare: avevano allora fornito ai soccorsi le due sole informazioni a loro disposizione, una foto inviata in giornata dai due dispersi (da lì si è ipotizzato si trovassero a Chateau des Dames) e il fatto che i loro cellulari squillassero a vuoto.