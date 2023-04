Salone del Libro, la prime parole della neodirettrice Benini: "Occasione magnifica"

Benini: "Occasione magnifica"

"Sono felice - ha detto Benini - e onorata: è una cosa bellissima, un incarico totalmente inaspettato. Per me il Salone del Libro è sempre stata una manifestazione importante, per una persona che legge è un posto fondamentale in cui andare". La neodirettrice ha poi raccontato il momento in cui Viale, insieme al sindaco Stefano Lo Russo e al governatore Alberto Cirio, l'ha chiamata per proporle l'incarico: "Sabato mattina in tarda mattinata ho ricevuto una chiamata su WhatsApp ed era Silvio Viale, che era insieme a Cirio e Lo Russo". Coincidenza, come ha sottolineato Benini sorridendo, è che sabato fosse il primo aprile. "Mi hanno offerto la direzione del Salone - prosegue la giornalista - e nel giro di 24 ore ho accettato: subito ero terrorizzata, poi ho capito che era un'occasione magnifica". "Lagioia l'ho sentito in una lunga telefonata: mi ha incoraggiato e rassicurato" ha concluso.