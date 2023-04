Annunciata l'erede di Nicola Lagioia: Annalena Benini è la nuova direttrice del Salone Internazionale del Libro

Habemus direttore, anzi direttrice. Dopo tante polemiche, il Salone Internazionale del Libro ha annunciato chi sarà alla guida della kermesse dal 2024 al 2026, dopo l'esperienza Nicola Lagioia.

Si tratta di Annalena Benini.

Originaria di Ferrara, Benini è giornalista e scrittrice. Classe 1975, è una delle firme de Il Foglio per cui si occupa principalmente di cultura e dirige il mensile "Review". Ha scritto e condotto il programma tivù “Romanzo italiano” per Rai3. Tra le sue pubblicazioni letterari “I racconti delle donne” (2019) e "Annalena" (2023).

Il caos prima della scelta

Un percorso lungo e tortuoso quello che ha portato alla scelta della nuova direttrice. A gennaio 2023, dopo aver rimandato la decisione da dicembre, il Comitato Direttivo aveva ribadito che la posizione tuttora occupata da Lagioia, sarebbe stata annunciata a giugno con chiamata diretta.

Il tutto dopo l’affaire Paolo Giordano. Lo scrittore infatti aveva deciso di ritirare la candidatura a causa di “pressioni politiche” esercitate dal centrodestra e per sottrarsi alla “lottizzazione” che gli avrebbe impedito l’indipendenza nell’organizzazione.

Da lì si erano susseguite diverse riunioni, incontri, note stampa da parte dei vari membri del Comitato. Sulla questione era intervenuto anche il sindaco Stefano Lo Russo, il quale pur rammaricato per la mancata selezione, aveva invitato a continuare il lavoro svolto, evitando "qualsivoglia ingerenza o valutazione politica".

Oggi l'annuncio a sorpresa. "Siamo felici di poter iniziare questa nuova fase della storia del Salone con lei - scrive in un post il primo cittadino -. Una scelta condivisa con Regione Piemonte e Associazione Culturale Torino, Città del Libro: la figura di Annalena Benini è risultata per noi la più adatta a ricoprire un ruolo fondamentale per quella che è una manifestazione importantissima per Torino e un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura. Oltre a ringraziare Annalena per la sua disponibilità a raccogliere questa sfida bella e importante, un grazie particolare va anche a Nicola Lagioia, per quello che ha fatto in qualità di direttore in questi anni e per la sua disponibilità a mettersi da subito a disposizione della futura direttrice, affiancandola nelle fasi iniziali del suo nuovo incarico e permettendo così al Salone di continuare la sua crescita all'insegna della continuità. Benvenuta direttrice Benini, benvenuta Annalena!"