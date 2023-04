Strage di piante per la siccità, nel 2023 Torino investe mezzo milione in più per nuovi alberi e irrigazione

A Torino la siccità record della scorsa estate/autunno ha fatto strage di alberi: sono un migliaio gli arbusti morti per la carenza di acqua. E così la Città corre ai ripari e per il 2023 ha deciso di stanziare quasi mezzo milione di euro in più sul verde. Ad annunciare l'aumento di fondi l'assessore Francesco Tresso, durante l'illustrazione del bilancio di previsione sulle sue deleghe.

350mila euro per alberi

"Sul verde - ha spiegato Tresso - abbiamo previsto un aumento di spesa di 460 mila euro". La maggior parte dei soldi, cioè 350mila euro, viene appunto destinato alla cura delle alberature. Soldi che verranno spesi in parte per nuove piante, che andranno a sostituire quelle morte e tagliate dagli operai. A pagare il prezzo più alto del caldo record 2022, sono state le piante della Pellerina (35 abbattimenti), del parco del Valentino (30), del parco Rignon (30) e del parco della Tesoriera (oltre 30). Ma i maggiori stanziamenti sul verde, come ha chiarito Tresso, serviranno per fare anche interventi di "soccorso".

Irrigazione piante

Da anni la Città non investe sulla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione. Una parte dei 460mila potranno essere usati per andare a bagnare manualmente una parte degli arbusti di Torino, qualora proseguisse anche per l'estate 2023 l'ondata di siccità. In parallelo i giardinieri hanno portato avanti, in questi mesi, interventi di prevenzione della cimice dell'olmo.

Contrasto alla cimice dell'olmo