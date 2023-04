Dakar, arrestato l'uomo che ha ucciso una ricercatrice torinese a Ginerva nel 2016

Sette anni in fuga non sono bastati. E' stato arrestato nelle scorse ore, in Senegal, nella capitale Dakar, l'uomo ritenuto il responsabile dell'omicidio di una ragazza torinese, Valentina Tarallo.



I fatti risalgono all'aprile del 2016: la donna, ricercatrice, si era laureata e aveva poi scelto di trasferirsi per lavoro in Svizzera. Lì aveva conosciuto e frequentato quello che gli inquirenti ritengono essere anche il suo assassino e che oggi ha 43 anni.





A Ginevra si consumò il delitto, che all'inizio sembrò un tentativo di rapina finito male. Ma le indagini successive hanno incastrato l'uomo alle sue responsabilità. Ma quando fu possibile dare un nome e un volto all'assassino, questo era già scappato all'estero.



Fino alle ultime ore, quando il mandato di cattura internazionale si è trasformato in manette ai polsi e arresto da parte delle forze dell'ordine.