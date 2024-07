Sul più bello: dal 29 luglio la serie girata tutta a Torino arriva su Prime Video

Interamente realizzata a Torino nell’autunno 2023 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, “Sul più bello – La serie” dopo la presentazione al 54° Giffoni Film Festival, sarà disponibile su Prime Video dal 29 luglio.

La serie è stata realizzata a Torino tra settembre e novembre del 2023 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. 9 settimane di riprese che hanno coinvolto numerosissime location cittadine che hanno un ruolo da protagonista nella vicenda: le vie del centro – Via Verdi, dove si trova la casa della protagonista, Via Roma, Piazza CLN, Piazza Cavour – il Parco del Valentino e il lungo fiume, insieme a Piazza Gran Madre, Ponte Isabella, il Monte dei Cappuccini, i Murazzi, l’Imbarco Perosino, il Parco del Meisino, la Reggia di Venaria, La Mandria.

Diretta da Francesca Marino e co-sceneggiata dal creatore della trilogia originale Roberto Proia, la serie ha visto la partecipazione del 90% di maestranze locali.

Anche la trilogia dei film è stata realizzata per la quasi totalità a Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte nell’arco di 365 giorni.

La trama

Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele, che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani.