Incidente in Costa Smeralda: trasportato in ospedale il designer Giugiaro

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio, per il noto il noto designer Giorgetto Giugiaro che, mentre si trovava in auto alla guida della sua Land Rover, nella zona di ad Arzachena, in Costa Smeralda è uscito di strada ribaltandosi su un lato della vettura.

Il noto designer è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto insieme ai Vigili del fuoco e trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con con l'elisoccorso. Non sarebbe in gravi condizioni.