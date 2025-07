Cavour: vigilanza notturna a fianco di vigili e carabinieri

Per sei mesi una ditta di vigilanza si affiancherà a carabinieri e vigili nel monitoraggio del territorio di Cavour: “Fanno due passaggi durante la notte, per verificare eventuali movimenti strani o individuare gruppi autori di schiamazzi” riassume il sindaco Sergio Paschetta, che ha illustrato la novità nel Consiglio comunale di ieri sera, giovedì 24 luglio. “In paese non ci sono grossi problemi, ma vogliamo che ci sia un controllo ulteriore oltre a quello che possono fornire le forze dell’ordine – specifica –. Da noi si registrano prevalentemente schiamazzi e sporadicamente atti vandalici, tipo giostre rotte, ma c’è anche chi usa degli spiazzi per fare i freni a mano”.

I vigilantes non potranno intervenire, come un componente delle forze dell’ordine, ma solo segnalare eventuali problematiche, riscontrate nei loro passaggi.