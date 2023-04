Diffamò candidata del Pd alle elezioni del 2016, confermata in Appello la condanna all'ex viceministro Castelli

La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dell'ex deputato M5s e viceministro Laura Castelli a 1.032 euro per diffamazione. La vicenda si riferisce a un post apparso su Facebook nel 2016, in occasione delle elezioni amministrative del capoluogo piemontese, in cui compariva l'immagine di una candidata del PD in una circoscrizione della città, Lidia Roscaneanu, che si è costituita parte civile, insieme all'allora sindaco Piero Fassino.

La Castelli oggi si è presentata in aula e, in una dichiarazione spontanea, ha spiegato che il messaggio non aveva "niente di personale" ma si riferiva a una situazione che riteneva "suo dovere" portare all'attenzione del pubblico e, in particolare, il fatto che la candidata lavorasse come dipendente nel bar del Palazzo di giustizia, sulla cui assegnazione dell'appalto stava indagando la magistratura.

Sotto il post, definito 'gravemente insinuante' dalla parte civile, comparvero numerosi commenti con insulti razzisti e sessisti. Alla Roscaneanu è stato confermato il diritto al risarcimento: già dopo la sentenza di primo grado Castelli aveva versato cinquemila euro.