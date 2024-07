Maxi rissa a Collegno tra 15 persone: 18enne accoltellato grave in ospedale

Maxi rissa nella notte in corso Francia a Collegno. All'angolo con viale Gramsci intorno alle 4.30 si sono affrontate una quindicina di persone: nel corso della discussione un 18enne italiano è stato accoltellato al cuore.

Ferito grave

Il giovane è stato soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale Maria Vittoria, in condizioni di shock e di estrema gravità. Grazie alla prontezza dei medici è stata attivata la rete di emergenza dell'ASL Città di Torino.

Il ragazzo è stato trasferito in una corsa disperata contro il tempo presso la Cardiochirurgia dell'ospedale San Giovanni Bosco, diretta dal dottor Matteo Attisani: pochi minuti in più sarebbero stati fatali.

L'intervento

I cardiochirurghi Antonio Campanella e Fabrizio Scalini - già pronti in sala operatoria, in equipe con gli cardioanestesisti Alberto Capisani e Michele Autelli - sono riusciti nel delicato intervento di suturare la lacerazione al cuore provocata dalla lama. L'intervento è durato due ore, successivamente il ragazzo è stato trasferito in rianimazione ed estubato dopo poche ore.

I Carabinieri hanno identificato l'uomo che la scorsa notte avrebbe accoltellato il giovane: si tratterebbe di un italiano di 21 anni.