In corso Francia l'intonaco "cade a pezzi": transenne e nessun intervento davanti al centro Gtt

Si respira aria di degrado e d'abbandono davanti al centro Gtt di corso Francia. Un luogo piuttosto frequentato dai torinesi, che arrivati davanti agli uffici dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico si ritrovano però davanti un pessimo biglietto da visita: area sporca, transennata, con l'intonaco che cade a pezzi.

La situazione è nota da settimane, l'area è stata interdetta al pubblico con delle transenne ma nessuno sembra occuparsi della situazione. Dalla parte coperta dell'edificio, a pochi metri dalle persone in coda, si staccano pezzi di intonaco che cadono per terra. Anche le transenne resistono poco: basta poco vento per buttarle giù e nessuno si adopera per ripristinarle.

Qui, dove una volta vi era una stazione dei taxi, oggi c'è spazio solo per la desolazione. Non se la passa meglio il cavalier Giovanni Colli, che nel 1871 costruì la prima ferrovia a scartamento ridotto con trazione a vapore: il suo busto sovrasta un bidone dell'immondizia. Un'immagine plastica della situazione oggi presente davanti agli uffici Gtt.